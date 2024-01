Brescia: continua a perseguitare la ex moglie, applicato braccialetto elettronico

MeteoWeb

Milano, 4 gen. (Adnkronos) – I carabinieri della stazione di Gambara hanno eseguito una nuova ordinanza, disposta dal gip di Brescia, nei confronti di un 37enne del posto, indagato dai primi mesi del 2023 per il reato di stalking nei confronti della ex moglie.

Si tratta del quarto provvedimento emesso nei confronti dell’uomo, che in origine era stato sottoposto all?allontanamento dalla casa familiare con conseguente divieto di avvicinarsi alla donna. La misura era stata seguita da un aggravamento con gli arresti domiciliari per poi ottenere, nuovamente, il solo divieto di avvicinamento. All?attenuazione della misura non ha però corrisposto un analogo atteggiamento dell’uomo, che ha continuato a perseguitare la vittima anche con messaggi di minacce.

Le ultime denunce dalla donna hanno convinto il gip, anche grazie alle recenti modifiche in materia, ad integrare il precedente dispositivo con l?applicazione del braccialetto elettronico, vietando al 37enne di avvicinarsi a meno di un chilometro dalla dimora e a cinquecento metri dal luogo di lavoro della ex. Nella mattinata di oggi il dispositivo elettronico è stato consegnato anche alla vittima, per consentirle di percepire e comunicare tempestivamente eventuali ulteriori violazioni da parte dell?ex marito.