Calcio: Camusso, ‘Acqua Lete viola diritti lavoratori, inopportuno legame con nazionali’

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – ?Nel mese di giugno 2023, al Federazione Italiana Giuoco Calcio e Acqua Lete hanno dato notizia del rinnovo del rapporto di partnership che lega le Nazionali Italiane di Calcio e li noto marchio di acqua minerale che fa capo a Società generale delle acque minerali S.p.A”. Così la senatrice del Pd Susanna Camusso.

“Nel comunicato che illustrava l?accordo si sottolinea l’impegno della Società generale delle acque minerali S.p.A di continuare a farsi promotrice nell’ambito sportivo di tutta una serie di buone pratiche improntate ala promozione di temi sociali, utilizzando come veicolo el squadre nazionali che sponsorizza. Ma questa dichiarazione di intenti stride con la gestione aziendale della Società Acqua Lete, la quale è stata più volte oggetto di denunce e segnalazioni da parte delle organizzazioni sindacali, a causa della reiterata violazione di norme sancite nel contratto collettivo nazionale di riferimento. Da ultimo, nello scorso mese di agosto, nello stabilimento di Pratella, in provincia di Caserta, le rappresentanze sindacali hanno manifestato per li protrarsi del blocco delle ferie, nel periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre e del blocco dei permessi urgenti di lavoro richiesti durante lo stesso periodo, negati dall’azienda con la motivazione del carattere stagionale della produzione, in assenza di qualsiasi ragione legale o contrattuale, violando diritti fondamentali dei lavoratori, nonché disposizioni del contratto collettivo nazionale di riferimento?.

?Per questo motivo – continua la Camusso – ho presentato una interrogazione al Ministro dello Sport, sottoscritta da molte senatrici e senatori dem e dell?opposizione, con la quale chiedo di sapere ?se il Ministro in indirizzo, per quanto di sua competenza, ritenga opportuna l’associazione tra l’immagine e il marchio delle Nazionali italiane di Calcio e la Società Acque minerali S.p.A che viola apertamente i diritti garantiti ai lavoratori dai contratti collettivi nazionali??.