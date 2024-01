Calcio: Collegio Garanzia, causa Portanova rinviata a Corte d’Appello Figc

MeteoWeb

Roma, 19 gen. – (Adnkronos) – Il Collegio di garanzia, riunitosi oggi al Coni a Sezione unite, ha accolto in parte, il ricorso del 17 ottobre 2023 presentato dalla Procura Generale dello Sport, in persona del Procuratore Generale dello Sport, Ugo Taucer, e del Procuratore Nazionale dello Sport, Marco Ieradi, nei confronti del calciatore Manolo Portanova contro la decisione della Corte Federale di Appello della Figc del 15 settembre scorso, con la quale, nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto dalla Procura Federale della Figc nei confronti di Portanova, è stato respinto il reclamo proposto dal Procuratore Nazionale dello Sport applicato, con funzione di Procuratore Federale, contro la decisione del Tribunale Federale Nazionale, con cui il Giudice ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. Il Collegio ha rinviato la causa alla medesima Corte federale di appello Figc in diversa composizione affinché fondi la propria decisione uniformandosi al principio di diritto rassegnato in parte motiva. Ha inoltre disposto l?integrale compensazione delle spese dl giudizio.