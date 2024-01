Calcio: Inzaghi, ‘siamo sempre penalizzati, vogliamo rispetto, con questa voglia ci salviamo’

MeteoWeb

Napoli, 13 gen. – (Adnkronos) – “Dispiace molto, ma questa è la strada giusta. Non meritavamo di perdere, siamo sempre penalizzati è ora di avere rispetto, non mi si lascia nemmeno parlare. Esigo rispetto, poi non ci lamenteremo più. Non ci sta bene, siamo ridotti all’osso e veniamo sempre a fare grandi partite, vogliamo perderle in modo giusto, poi ci prendiamo le nostre responsabilità. Ma ci salviamo con questa voglia”. Così l’allenatore della Salernitana Filippo Inzaghi, dopo la sconfitta per 2-1 in trasferta con il Napoli. “Il rigore è un rigore da Var, come il fallo di Demme, ha dato una gomitata in testa al mio giocatore -sottolinea Inzaghi-. Oltre a questo non mi piace l’atteggiamento, non mi sta bene, pretendono rispetto, c’è e l’ho sempre avuto per tutti. Non va bene così, tutti sbagliano però il dialogo almeno, così ci sentiamo un po’ presi in giro”.