Calcio: Lautaro, ‘orgoglioso e contento della vittoria, il gol un momento unico’

Riad, 22 gen. – (Adnkronos) – “Sono molto orgoglioso e contento, questo era un obiettivo della nostra stagione, anche perché siamo stati eliminati dalla Coppa Italia. Abbiamo fatto una grande gara contro la Lazio e oggi è stata dura perché avevamo anche un giorno in meno di riposo. Era importante riportare a casa la coppa per il terzo anno di fila”. Queste le parole del capitano dell’Inter Lautaro Martinez dopo la vittoria in Supercoppa contro il Napoli, raggiunta grazie al sul gol numero 123 gol in nerazzurro, come Cristian Vieri. “Il gol è stata una grande emozione, un momento unico”, conclude il 26enne argentino.