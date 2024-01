Calcio: Mazzarri applaude il Napoli, ‘ritrovato il gioco e vittoria meritata’

MeteoWeb

Napoli, 13 gen. – (Adnkronos) – “Oltre allo spirito è stato trovato anche il gioco. Loro erano bravi in contropiede, siamo stati penalizzati subito andando in svantaggio alla loro prima occasione. Era stata una bella botta ma i ragazzi hanno continuato a giocare, sono restati calmi, Abbiamo meritato questa vittoria”. L’allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, commenta così la vittoria per 2-1 in rimonta sulla Salernitana.

“Potevamo giocare un po’ più in verticale, abbiamo creato diverse occasioni, e tanto possesso palla -aggiunge il tecnico toscano al microfono di Dazn-. La squadra ha ritrovato il comando del gioco. Il recupero immediato della palla è un particolare che abbiamo ritrovato, abbiamo concesso uno o due uscite ma niente contropiedi pericolosi. A livello di squadra abbiamo fatto bene. L’infortunio di Cajuste? Sono preoccupato, è qualcosa di muscolare”. “Alla Supercoppa inizierò a pensarci da domani, abbiamo fatto un ritiro produttivo sul campo e si è visto. Mi godo questa vittoria che per noi era fondamentale vincere dopo tutto quello che è passato”, conclude Mazzarri.