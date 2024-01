MeteoWeb

Milano, 13 gen. – (Adnkronos) – “La società sta lavorando per prendere un altro difensore, anche se sono arrivati Gabbia e Terracciano”. Così l’allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match con la Roma, in merito al mercato della società rossonera. “Per ora Terracciano sta lavorando solo da esterno di difesa, in futuro vedremo”, aggiunge Pioli.