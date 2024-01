MeteoWeb

Firenze, 14 gen. – (Adnkronos) – Fiorentina e Udinese pareggiano 2-2 in un match della ventesima giornata di Serie A disputato allo stadio ‘Franchi’ di Firenze. Friulani due volte in vantaggio con Lovric al 10′ e Thauvin al 73′, raggiunti dai gol di Beltran al 55′ e Nzola all’87’ su rigore. In classifica i viola restano al 4° posto a quota 34, mentre i bianconeri sono sedicesimi con 18 punti insieme al Cagliari.