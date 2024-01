Calcio: Silvestri a Maignan, ‘tutti insieme contro il razzismo, perché sia l’ultima volta’

MeteoWeb

Udine, 22 gen. – (Adnkronos) – “Caro Mike ti scrivo… Da collega, e soprattutto da essere umano. Ti sono vicino per quello che è successo. Non è la prima volta, ma TUTTI ASSIEME dobbiamo fare in modo che sia l?ultima. Questo non può succedere nel nostro stadio, non deve succedere in nessuno stadio, in nessun campo, in nessun luogo. Alziamo tutti la voce: NO AL RAZZISMO!”. Così su Instagram il portiere dell’Udinese Marco Silvestri si rivolge al collega del Milan Mike Maignan, oggetto sabato sera di insulti razzisti da parte di alcuni tifosi bianconeri. “Ti scrivo, per dirti ancora, che difendo la porta dell’Udinese da tre anni e mi sento di difendere anche questa città, questa società e questa tifoseria -aggiunge Silvestri-. Difendere chi ama davvero il calcio. Il rispetto e l’educazione fanno parte dei nostri valori, e anche la nostra squadra è simbolo di integrazione. Questa gente è molto di più, di più di qualche cretino che urla a voce alta parole stupide facendo pubblicità alla sua ignoranza e vergogna alla sua curva. Caro Mike…stay strong! Con stima e affetto per il collega e soprattutto per l’essere umano. Marco”.