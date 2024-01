Calcio: Sogliano, ‘Verona a San Siro ha subito un grande torto’**

MeteoWeb

Milano, 6 gen. (Adnkronos) – “Oggi è stata una grande mancanza di rispetto verso una società che tra tante difficoltà sta cercando di onorare questo campionato e lottare fino alla fine. La situazione è molto chiara, è inutile parlare di mercato, con tutti i problemi che abbiamo c’è stato questo intervento mancato, clamoroso, penso che sia troppo accettare questo, è una mancanza di rispetto, non è un errore. Tutto quello che volete, io non voglio nessun aiuto, ma voglio rispetto, non siamo qui a fare un giro, potevamo qui a prendere quattro gol. Non sono moralista, sono un umile direttore sportivo. Oggi la nostra dignità di veronesi è stata calpestata”. Queste le dure parole del direttore sportivo del Verona Sean Sogliano a Dazn dopo il ko 2-1 con l’Inter e il mancato intervento per un fallo in attacco di Bastoni su Duda durante l’azione che ha portato l’Inter al gol del 2-1.

“Sull’episodio del 2-1 dell’Inter è impossibile che in una sala Var arbitri preparati non possano avere visto che il gol era da annullare, non possono non avere avvisato l’arbitro”, ha aggiunto il ds del Verona. “Il Verona e i suoi tifosi tornano a casa con un grande torto, è una cosa veramente molto grave”.