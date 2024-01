Calcio: Supercoppa, le formazioni di Napoli-Inter

MeteoWeb

Riad, 22 gen. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Napoli e Inter, in campo alle 20 all’Al-Awwal Stadium di Riad per la finale della supercoppa italiana. Mazzarri segue conferma infatti l’undici di partenza visto contro la Fiorentina, con una sola eccezione: Zerbin, autore di una doppietta contro i viola, al posto di Mario Rui. Simeone preferito a Raspadori come centravanti, ancora out il polacco Zielinski. Inzaghi opera anche lui un cambio rispetto al 3-0 sulla Lazio, dettato dalle condizioni non ottimali di Bastoni. Sarà Acerbi a prendere il posto del classe ’99 con De Vrij centrale come unica novità. Confermato Darmian sulla destra, ancora panchina per Frattesi alle spalle di Barella e Mkhitaryan. Questi gli 11 iniziali.

NAPOLI (3-4-2-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Zerbin; Politano, Kvaratskhelia; Simeone. Allenatore: Mazzarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.