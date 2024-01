Caso Ferragni: Renzi, ‘lei mi attaccò e potrei vendicarmi, ma condanno invidia sociale’

MeteoWeb

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – Il caso Ferragni “è stato posto nel dibattito politico da Giorgia Meloni: lei ha posto il tema e l’ha indicata come simbolo di ciò che non andava fatto. Io non posso ergermi a difensore di Ferragni: lei mi attaccò per via del ddl Zan dicendo che i politici facevano schifo, un post letto da 29 mln di follower… Avrei tutto l’interesse a ricorrere alla ripicca, ma ha ragione Feltri quando dice che dietro questa vicenda c’è tanta invidia sociale, così come ha ragione Giordano quando dice che ci sono delle regole e vanno rispettate”. Così Matteo Renzi, ospite di ‘Prima di domani’ su Rete4.