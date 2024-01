Caso Pozzolo: Renzi, ‘classe dirigente di irresponsabili ma Meloni fa finta di niente’

MeteoWeb

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – “Ma come si fa a portare le pistole a Capodanno a una festa dove ci sono bambini? C’era Delmastro, sottosegretario alla Giustizia che dovrebbe garantire la legalità. C’erano dei bambini in sala. E portano le pistole. Come minimo è da irresponsabili. Meloni ha una classe dirigente di incapaci e lei fa finta di niente ogni volta fischiettando”. Così Matteo Renzi a Avanti Popolo su Rai3. “Delmastro avrebbe dovuto scusarsi e lasciare il suo posto al ministero”.