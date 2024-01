Cremona: su suv rubato aggredisce un uomo per rapinarlo del telefono, denunciato

MeteoWeb

Milano, 3 gen. (Adnkronos) – I carabinieri della stazione di Camisano, nel cremasco, hanno denunciato un 34enne di origine maghrebina, ritenuto responsabile di rapina e ricettazione di un?autovettura provento di furto. L?episodio è avvenuto in una via del centro di Sergnano lo scorso mese di novembre.

I carabinieri della compagnia di Crema sono stati allertati da una segnalazione per aggressione violenta e hanno inviato sul posto tre pattuglie. La vittima ha riferito ai militari di essere stato inseguito ed aggredito da un uomo con il volto travisato, sceso da un?auto; dopo averlo colpito con un bastone, l’uomo lo aveva rapinato del telefono cellulare e poi aveva fatto perdere le proprie tracce. Così sono scattate subito le indagini; i carabinieri di Camisano hanno rinvenuto poco dopo il suv, che era stato rubato a Cremona il 22 novembre scorso, al cui interno è stato ritrovato il cellulare rapinato. Dalla descrizione fornita dalla vittima e dagli elementi acquisiti nel corso dell?attività investigativa, si è poi risaliti all?identità dell?autore, un cittadino magrebino 34enne, che è stato denunciato alla procura di Cremona.