Daily Crown: Sarah Ferguson, ‘notizia melanoma scioccante ma sono di buon umore’

Londra, 22 gen. (Adnkronos) – “Un’altra diagnosi di cancro è stata uno shock, ma sono di buon umore e grata per i tanti messaggi di amore e sostegno”. Lo ha scritto su Instagram Sarah Ferguson, ringraziando anche il personale medico per il supporto che ha ricevuto. “Mi sono presa un po’ di tempo per me stessa perché mi è stato diagnosticato un melanoma maligno, una forma di cancro della pelle, la mia seconda diagnosi di cancro a un anno dalla precedente diagnosi”, ha aggiunto la duchessa di York, che la scorsa estate ha subito una mastectomia per cancro al seno e un intervento di chirurgia ricostruttiva.

Dopo re Carlo e la principessa Kate Middleton, la Ferguson è il terzo membro della famiglia reale ad aver annunciato la scorsa settimana di doversi sottoporre a una procedura medica. Ieri, il suo portavoce aveva riferito che “il suo dermatologo aveva chiesto che diversi nei fossero asportati e analizzati mentre la duchessa si stava sottoponendo a un intervento di chirurgia ricostruttiva dopo la mastectomia e uno di questi è stato identificato come canceroso”. La principessa sarebbe stata sottoposta a ulteriori indagini per accertarsi che il tumore fosse stato scoperto nelle fasi iniziali.

Una seconda diagnosi di cancro dopo sei mesi è chiaramente una grande sfida da affrontare, hanno detto alla Bbc fonti vicino alla principessa, ma lei è una persona resiliente e riceve le cure e il sostegno della sua famiglia. La duchessa ha dimostrato una notevole capacità di riprendersi dalle avversità. L’anno scorso le è stato diagnosticato un cancro al seno, a seguito di uno screening mammografico di routine. La duchessa ha reso molto pubblica la sua terapia, esortando le altre donne a sottoporsi a controlli e utilizzando il suo podcast per sensibilizzare l’opinione pubblica sul cancro al seno, volendo che fosse un messaggio positivo per salvare gli altri.