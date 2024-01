E-commerce: Veepee, ‘cresce shopping al maschile su abbigliamento, sport e hi-tech’

MeteoWeb

Milano, 3 gen. (Adnkronos) – Cresce lo shopping online al maschile per il settore dell’abbigliamento dove, sempre di più, l?attenzione alla propria immagine non è soltanto dettata dal fattore estetico, ma è anche sinonimo di qualità e funzionalità. A rilevarlo è Veepee, brand globale presente in 10 paesi europei, leader delle flash sales, che ha osservato le abitudini di acquisto legate al settore e che hanno caratterizzato il 2023: “La clientela maschile su Veepee cresce ed è sempre più significativa, tanto che oggi rappresenta oltre 30% della clientela totale -spiega Valentina Corbetta, country manager di Veepee Italia-. Il Gruppo prosegue nel suo andamento positivo con un +14% di prodotti venduti negli ultimi dieci mesi dell?anno rispetto al 2022”.

Più ragionati, più orientati alla qualità e più responsabili, gli acquisti da parte del pubblico maschile rispecchiano una tendenza selettiva e meno impulsiva, dove la scelta avviene con criteri precisi. A fare la differenza è senza dubbio la qualità, con un?attenzione sempre più importante verso i brand più riconosciuti, sia a livello nazionale che internazionale, in perfetta tendenza quiet luxury. Una tendenza che si ritrova anche per gli accessori, dove riscuotono maggior successo prodotti in materiali pregiati e dalla manifattura curata, per una eleganza senza tempo che permette di personalizzare anche gli outfit più rilassati.

Anche lo sportswear su Veepee continua la sua corsa e prevede una crescita del 14% in Italia per il 2023 (apparel e footwear), in particolare per la categoria legata alla performance sportiva che guadagna sempre più terreno e pesa maggiormente e in maniera molto positiva sull?andamento della categoria.

In termini di abbigliamento, la tendenza streetwear resta predominante con capi iconici e accessori che si differenziano per una presenza forte di loghi e particolari più vistosi. I prodotti che spiccano in termine di vendite sono i joggers e pantaloni da allenamento, senza dimenticare le felpe e t-shirt che oggi sono parte integrante del guardaroba maschile e si mixano a capi più formali per un look urban sempre più marcato.

Dopo il fashion, lo sport e gli accessori, gli uomini su Veepee acquistano anche prodotti high-tech: regolabarba e tagliacapelli sono tra i prodotti che riscuotono maggior successo insieme anche alla categoria beauty e benessere dove la clientela maschile è significativa. I profumi da uomo rappresentano infatti più del 35% delle vendite di cosmetici su Veepee e sono tra i più popolari insieme ai prodotti dedicati alla rasatura.

Negli ultimi mesi sono quasi raddoppiate le vendite dedicate al benessere fisico che comprendono integratori o prodotti skincare corpo. Infine, cresce anche la categoria food & beverage, trainata dal vino che su Veepee viene acquistato prevalentemente dagli uomini.