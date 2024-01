Elezioni: Meloni, appello ad alleati ‘non arriviamo troppo a ridosso per selezionare candidati’

MeteoWeb

Roma, 4 gen (Adnkronos) – “Vorremmo non arrivare troppo a ridosso delle elezioni per selezionare i candidati alle cariche monocratiche, perché più si avvicina il voto e più il clima diventa arroventato. Ma in passato abbiamo sempre risolto, non è una cosa che mi preoccupa. Mi preoccupa che lo facciamo un po’ tardi, spero si scelgano i candidati sindaco il prima possibile”. Lo ha detto Giorgia Meloni.