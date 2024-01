Europee: Calenda, ‘Macron per lista Azione, Iv e +Europa? E’ falso’

MeteoWeb

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – “Questo pezzo è basato su una notizia falsa, mentre il titolo è pura fantascienza, Renew Europe o Macron non hanno chiesto ad Azione, Italia viva e +Europa di andare alle elezioni europee facendo una sola lista”. Lo scrive sui social il leader di Azione, Carlo Calenda, a proposito di un articolo di Repubblica dal titolo ‘Macron, il federatore del centro italiano. Renew: ‘Alle Europee Calenda, Renzi e Bonino corrano insieme”.

“Le decisioni dei singoli partiti componenti il gruppo Renew vengono prese in autonomia, come accade in tutta Europa. E ci mancherebbe altro. La decisione di Azione è nota”, conclude Calenda.