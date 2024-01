Europee: Fratoianni, ‘Vannacci si candiderebbe anche con noi? Altra trovata pubblicitaria’

MeteoWeb

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “Signor generale Vannacci ho letto in questi giorni su qualche giornale, e non senza sorpresa, che prenderebbe perfino in considerazione la possibilità di candidarsi con il nostro partito se glielo chiedessi. Immagino che sia la solita trovata pubblicitaria per costruire un altro po? di notorietà, insomma una cosa poco seria alla quale lei forse è abituato e tuttavia non c?è alcuna possibilità al mondo che qualcuno di noi le possa chiedere di candidarsi con il nostro partito per le europee”. Così Nicola Fratoianni in un video sui social replicando alle parole del generale Vannacci ?potrei pensare alla candidatura alle europee anche se me lo chiedessero Schlein o Fratoianni?.

“Perché deve sapere che Sinistra Italiana e l?Alleanza Verdi Sinistra di cui facciamo parte – prosegue il leader di SI – è fatta da migliaia di persone che tutti i giorni passano il loro tempo per studiare, per cercare soluzioni ai problemi delle persone comuni. Per costruire una società in cui tutti e tutte possano vivere meglio, in cui siano rispettati i diritti e le libertà di ciascuno. E dove giustizia sociale e giustizia ambientale vadano a braccetto”.

“Lei evidentemente con la serietà fa qualche fatica, eppure dovrebbe riflettere in modo serio soprattutto perché indossa una divisa, e lo fa in nome del nostro Paese. E vuole addirittura rappresentare gli italiani e le italiane nelle Istituzioni. Vede c?è davvero una grande differenza fra chi rovescia il proprio odio su questa o quella categoria perché la considera lontana da presunti standard di normalità, e sarebbe pure interessante capire chi stabilisce quale sia la normalità, e chi come noi cerca soluzioni ai problemi. Faccia come crede, io le consiglio di lasciar perdere ma se proprio insiste, si cerchi un partito – conclude Fratoianni – fatto di persone come lei, fatto di persone che odiano invece che risolvere i problemi. A destra ce ne sono in abbondanza?”.