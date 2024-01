MeteoWeb

Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “Ma quali inciuci con Franceschini… Io mi presento alle europee e chiedo agi italiani di mettere il mio nome. So che tanti non mi amano più come prima ma quel 15-20% che pensa di avere stima in me, voti per portare in Europa gente competente e non gente incapace”. Così Matteo Renzi a 5 Minuti su Rai1.