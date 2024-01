Eutanasia: Orfini, ‘bene Schlein, su temi etici no disciplina partito ma cercare compromesso’

MeteoWeb

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “Sul fine vita è ovvio che ci sono posizioni diverse nel Pd. Penso che abbia fatto bene la segretaria a porla come l’ha posta. Mi è capitato in alcune occasioni, su richiesta dei miei capigruppo, di uscire dall’aula per non esprimere un voto in dissenso per ragioni di tattica parlamentare. Quando si sta in un gruppo si può anche cercare di trovare un compromesso. In questo caso non ci è riuscito e lo ritengo un peccato”. Così Matteo Orfini al margine della conferenza ‘Prima le persone’ al Nazareno sul caso Bigon in Veneto e il recente voto sul fine vita in consiglio regionale sul quale ieri è intervenuta Elly Schlein.

“La sospensione della consigliera riguarda gli organismi dirigenti del Veneto. Noi abbiamo uno statuto per cui queste cose si decidono al livello territoriale. Penso che ha ragione chi dice che su temi eticamente sensibili non esiste la disciplina di partito. Alla consigliera non si era chiesto di votare a favore di una norma che non condivideva per legittimi dubbi etici: le si era chiesto di non partecipare al voto, di chiarire il suo dissenso e di esprimerlo uscendo dall’aula così da non bloccare l’approvazione di quella norma. La disciplina di partito è un’altra cosa”.

“Se una Regione cerca di rendere più semplice la procedura penso che non sia un male. Per noi fa fede quello che abbiamo deciso nella scorsa legislatura trovando una sintesi faticosissima con la legge Bazoli. Quello che si stava votando in Veneto non mi pare un cambio di linea rispetto alla posizione del Pd. Era un testo ragionevole”.