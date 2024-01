Ex Ilva: al via tavolo confronto governo-sindacati

MeteoWeb

Roma, 18 gen. (Adnkronos) – Al via, presso la Sala Monumentale della presidenza del Consiglio, il tavolo di confronto tra il governo e le confederazioni sindacali sull’ex Ilva di Taranto. Per il governo sono presenti il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto -in videocollegamento-, il responsabile delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, la titolare del Lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, il ministro dell?Economia Giancarlo Giorgetti -in videocollegamento- e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Per i sindacati presenti i rappresentanti di Fiom Cgil Michele De Palma, Fim-Cisl Roberto Benaglia, Uilm-Uil Rocco Palombella, Ugl metalmeccanici Giovanni Antonio Spera e Usb Sasha Colautti -in videocollegamento- e Francesco Rizzo.