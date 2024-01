Ex Ilva: Misiani (Pd), ‘governo fa quanto avevamo indicato da tempo’

MeteoWeb

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – ?Dopo mesi e mesi di incertezze e scelte fallimentari, il governo sull?ex Ilva ha imboccato in extremis l?unica strada realisticamente praticabile, che come Pd avevamo indicato da tempo: il passaggio in maggioranza di Invitalia nel capitale sociale di Acciaierie d?Italia”. Così il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Pd.

“Il muro da parte di Mittal nei confronti di questa ipotesi è inaccettabile e irresponsabile. Il governo vada avanti. Come Pd collaboreremo in tutte le sedi per salvare l?azienda, che ha una valenza strategica per il Paese, difendere l?occupazione diretta e l?indotto e garantire il processo di decarbonizzazione per la tutela della salute e dell?ambiente”.