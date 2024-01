F1: Ferrari fa auguri di compleanno a Schumi, ‘siamo sempre con te’

MeteoWeb

Maranello, 3 gen. (Adnkronos) – “Buon compleanno, Michael. We’re always with you (siamo sempre con te)”. Questo il messaggio della Ferrari con cui ha voluto inviare gli auguri per il 55esimo compleanno a Michael Schumacher, sette volte campione del mondo di F1. Il post si chiude con un cuore ed è corredato da una foto di Schumi che esulta ‘in rosso’ con la sotto l’immagine della sua monoposto quando era un pilota di Maranello. Schumacher da 10 anni alle prese con la riabilitazione dopo il grave incidente sugli sci, il 29 dicembre 2013, a Meribel, in Francia.