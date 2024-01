FdI: Meloni, ‘non farò questa vita se persone accanto a me non capiscono responsabilità’

MeteoWeb

Roma, 4 gen (Adnkronos) – “Di sicuro non sono disposta a fare questa vita, a portare le responsabilità che porto, se le persone che ho attono a me non capiscono quella responsabilità. Per la responsabilità che abbiamo, per come io sto cercando di affrontare quella responsabilità, penso sia bene ricordare che non c’è uno che si assume quella responsabilità e altri a non doverlo fare. Su questo sono rigida”. Lo ha detto Giorgia Meloni.