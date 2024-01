Fi: P.S.Berlusconi, ?io in politica? Mi tirano sempre in ballo, ma Tajani è la persona giusta?**

MeteoWeb

Cologno Monzese (Mi), 31 gen. – (Adnkronos) – ?Mi tirano continuamente in ballo, ma ad oggi penso e spero che Forza Italia possa fare un buon lavoro?. Lo ha detto l?ad di Mfe Pier Silvio Berlusconi durante un incontro a Cologno Monzese, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se fosse dell?idea di scendere in campo in politica, alla guida di Forza Italia. ?Antonio Tajani -ha detto il secondogenito del cav- è la persona giusta, ha una leadership basata su una qualità che io considero importantissima che è la serietà?. Il punto, piuttosto, ?non è di sostituire la leadership di mio padre, che è impossibile, ma di avere una squadra di persone capaci di portare avanti il suo progetto. Ecco -ha aggiunto- questa squadra va arricchita anche con delle presenze giovani, che possano portare a una crescita?.

