Fisco: Rinaldi (Lega), ‘Ocse non ne azzecca una’

MeteoWeb

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – ?L?Ocse dice che la soluzione è tassare le proprietà, promuovere la tassa di successione, abbassare il limite per il contante e limitare la flat tax? Non ne azzeccano una. La risposta all?attuale situazione economica è proprio l?esatto opposto di quanto indicano: nessuna nuova patrimoniale o tassa sulle proprietà degli italiani, no al limite per il contante e l?estensione della flat tax per tutti. Meno tasse significa più lavoro”. Lo afferma l’eurodeputato della Lega Antonio Maria Rinaldi, componente della commissione Econ.

“E giù le mani dalle nostre case, bene più prezioso degli italiani già fortemente tassato, primo asset di risparmio con oltre l?80% delle famiglie proprietario degli immobili dove abitano?, conclude l’esponente del Carroccio.

