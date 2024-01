FVG: O’Leary (Ryanair), atteso boom voli e turismo con stop addizionale imbarco

MeteoWeb

Dublino, 20 gen. -(Adnkronos) – “La norma contenuta nell’ultima legge di bilancio italiana con cui la Regione Friuli Venezia Giulia ‘assorbe’ l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco sui biglietti aerei non è una vittoria” di Ryanair, che pure ha portato avanti negli anni la battaglia contro questi ‘balzelli’. “Però ci aspettiamo una crescita incredibile del traffico su Trieste” che pertanto potrebbe diventare una delle prossime basi del gruppo irlandese in Italia. Lo afferma, ricordando l’attivismo su questo fronte del governatore Fedriga, l’ad Michael O’Leary, ammettendo che “stiamo lavorando sui nostri progetti” per Ronchi dei Legionari, con nuove rotte e nuovi aeromobili.

Davanti a questa mossa di una singola regione O’Leary sottolinea tuttavia come “è necessario armonizzare le normative” per evitare disallineamenti a livello locale. “Bisogna essere flessibili sulle sovrattasse, noi comunque incoraggiamo i governi a eliminarle” invoca il manager ricordando che “tutti i paesi sono in concorrenza per accogliere i voli Ryanair” visto l’impatto positivo sull’economia locale, a iniziare ovviamente dal turismo.