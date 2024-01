Giustizia: Ronzulli, ‘bene meno arretrato ma fare di più, azione culturale contro femminicidio’

MeteoWeb

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – Lo sforzo della magistratura per rendere efficiente la macchina giudiziaria e raggiungere così gli obiettivi del Pnrr, in un rapporto di leale collaborazione e di virtuoso dialogo con le istituzioni, è segno di un dialogo che non deve mai interrompersi. Ma è anche necessario che la politica fornisca gli strumenti necessari ad agevolare il lavoro dei magistrati. In quest?ottica, il nostro impegno deve essere dedicato ad una riforma della giustizia che, con il costruttivo contributo di tutti, sia strutturale e permetta di adeguare i risultati agli standard europei. Il calo dell?arretrato è certamente un risultato positivo, ma per abbattere i milioni di cause e processi ancora pendenti c?è bisogno di uno sforzo in più?. Così la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, di Forza Italia, al termine dell?inaugurazione dell?anno giudiziario presso la Corte di Cassazione.

?È davvero apprezzabile -ha aggiunto- la grande attenzione posta dal primo presidente della Suprema Corte, Margherita Cassano, sul gravissimo tema dei femminicidi e della violenza sulle donne, anche alla luce dei dati drammatici che hanno confermato l?allarme sociale rappresentato da questo fenomeno. Oltre alla necessità di interventi tempestivi da parte di Forze dell?Ordine, c?è bisogno di una forte sensibilizzazione presso l?opinione pubblica, in famiglia, nelle scuole per far prendere coscienza a tutti dell?importanza del dialogo, della tolleranza e del rispetto?.

