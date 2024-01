Governo: Faraone (Iv) a Tajani, ‘no ad aumento tasse? Già fatto’

MeteoWeb

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Antonio Tajani ha appena dichiarato che con Forza Italia il governo Meloni non potrà mai aumentare le tasse”. Lo scrive su X Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera.

“E in effetti fino ad ora il Governo ha accresciuto soltanto l?Iva sui prodotti per l?infanzia e sui prodotti di igiene intima femminile, la cedolare sugli affitti brevi, la tassa sulle plusvalenze degli immobili ristrutturati, le ritenute sui bonifici edilizi, le ritenute sui professionisti per interventi edilizi, le tasse sugli immobili all?estero, le tasse sui lavoratori transfrontalieri e infine ha eliminato il taglio sulle accise sulla benzina introdotto da Mario Draghi. Tutto questo grazie a Tajani e al suo partito. Per il bene del Paese suggerirei a Forza Italia un po? di riposo, basta con tutto questo impegno”, conclude.