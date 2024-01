Governo: Gasparri, problemi da affrontare ma dati economici positivi’

MeteoWeb

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – “I grillini, con Conte e Di Maio, hanno mentito al Paese annunciando di aver abolito la povertà. Il vero tema da affrontare é come far fronte al disagio sociale. Abbiamo visto che il Reddito di cittadinanza ha fallito clamorosamente ed i costi sono stati ingenti al netto delle truffe, anche se hanno riguardato una minoranza. Ci sono state persone che hanno percepito il Reddito di cittadinanza senza averne i requisiti. In questi ultimi mesi, invece, i dati hanno segnalato un aumento di occupazione che va dal 58 al 61 percento. Con un aumento del 3 percento. Ed é questa la vera risposta al disagio e alla povertà. Un?impresa che funzioni e che assorba manodopera. Il centrodestra poi ha varato la riforma fiscale per ridurre la tassazione e per aiutare i cittadini con un reddito medio basso. Abbiamo innalzato le retribuzioni con il taglio del cuneo fiscale. E i dati dell?Istat confermano che é aumentato il potere di acquisto delle famiglie dell?1,8 percento mentre l’inflazione nel mese di dicembre è scesa allo 0,6%. Quindi i dati sono positivi nonostante ci siano ancora diversi problemi da affrontare?. Lo ha affermato il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, ad ‘Agorà’ su Rai3.