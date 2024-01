Governo: Renzi, ‘Meloni gne gne, dice che è per merito e famiglia, la loro’

MeteoWeb

Roma, 23 gen (Adnkronos) – “Giorgia Meloni è tornata a tuonare in televisione, ospite della scomoda tribuna di Nicola Porro. Scomoda, ora non esageriamo. Ospite di Porro, dai, su Mediaset. E ha tuonato alla grande parlando di tutto con la consueta logica gne gne”. Lo scrive Matteo Renzi nell’editoriale del ‘Riformista’.

“Le chiedono conto dei 20 miliardi di euro di privatizzazioni? E lei dice: lo ha fatto prima la sinistra. Diciamolo, lo abbiamo detto tutti, almeno una volta. ?Signora Maestra, lui mi ha picchiato? e di rimando: ?Lo ha fatto prima lui’. Lo abbiamo fatto tutti, detto tutti, pensato tutti. Solo che eravamo all?asilo, non a Palazzo Chigi”, prosegue Renzi.

“Giorgia Meloni che dice che lei è per il merito. Ecco perché ha messo la sorella alla guida del partito e il cognato alla guida della delegazione al Governo. Per meriti acquisiti sul campo, s?intende. Basta con l?amichettismo, è tempo di sorelle e cognati. Del resto lo avevano detto: Dio, Patria e Famiglia. Non avevano specificato che la famiglia era la loro, ma il concetto era chiaro, dai”, si legge ancora.

