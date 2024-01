Governo: sindaco Cutro, ‘quale colpa può avere Meloni? Sbagliato strumentalizzare strage’**

MeteoWeb

Palermo, 4 gen. (Adnkronos) – – “Capisco il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Io non vedo quale colpa possa avere il premier per la strage di Cutro. Poi, se bisogna per forza strumentalizzare politicamente ogni evento… Quei morti sono stati una sofferenza per tutti”. Lo ha detto all’Adnkronos Antonio Ceraso, sindaco di Cutro, commentando le parole di Giorgia Meloni durante la conferenza stampa. Alla domanda dell’Adnkronos su quale fosse stato il momento politicamente più complicato del 2023, ha risposto: “E’ un po’ difficile da selezionare, ma politicamente parlando probabilmente Cutro è stato il momento più difficile: 94 persone che muoiono e l’accusa che è colpa tua sono una cosa che pesa, anche se non ritengo che sia colpa mia ma l’accusa pesa”.

“Ripeto: quale colpa può avere Giorgia Meloni? E’ assurdo solo pensarlo. E’ un problema che deve assurgere a livello europeo. E non è di facile soluzione. Al governo ci sono stati tutti, e se il problema c’è ancora vuol dire che è di difficile soluzione”, sottolinea ancora il sindaco di Cutro. “Poi se bisogna trovare per forza il capro espiatorio… Ma quale politico può pensare di volere queste tragedie che hanno colpito tutti? Io ancora vedo davanti a me quei corpi senza vita di donne, bambini, padri. E’ stata una sofferenza per tutti, anche per Meloni. Chi mai può pensare che un partito politico voglia sfruttare questa situazione? I morti sono lì. La Meloni ha detto bene, è stata una sofferenza per tutti”.

E conclude: “Chi l’ha vissuto in prima persona, chi ha negli occhi quello che è successo, non cerca la colpa dei politici, cosa risolve? Non giova alla causa. Bisogna farsene carico tutti”.