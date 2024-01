IA: Ascani, ‘regolamentazione e dimensione etica al centro indagini Camera’

MeteoWeb

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – “Si è concluso oggi il ciclo di audizioni avviato alla Camera lo scorso aprile su iniziativa del Comitato per la documentazione – che presiedo -, per approfondire le implicazioni dell?IA sulle democrazie e per indagare le possibili applicazioni a supporto del lavoro parlamentare?. Così Anna Ascani, deputata Pd e Vicepresidente della Camera, a margine dell?audizione sull?IA con Anthropic a Montecitorio.

?Inizia adesso la seconda fase dell?impegno del Parlamento in cui raccogliere le fila del lavoro svolto con esperti, tecnici e aziende del settore al fine di massimizzare le opportunità e limitare i rischi dell?intelligenza artificiale per rendere l’Italia un’avanguardia tenendo al centro l?uomo e tutelando la sua sicurezza?, ha proseguito.

?Gli aspetti di maggiore interesse emersi dagli incontri e su cui proseguire il lavoro del Parlamento sono la necessità di coniugare la rapida evoluzione tecnologica con la dimensione etica e l?importanza della regolamentazione dell’IA a livello globale?, ha concluso.