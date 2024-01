Incidenti: Salvini, ‘tragedia su ss 106, determinati a metterla in sicurezza’

MeteoWeb

Roma, 6 gen. (Adnkronos) – “Ennesima tragedia sulla SS 106: ci stringiamo al dolore delle famiglie e siamo ancora più determinati a realizzare tutti gli interventi necessari per metterla in sicurezza. Anche per questo abbiamo stanziato 3 miliardi nelle legge di bilancio e monitoriamo con estrema attenzione questo dossier”. Lo scrive su Facebook il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini, commentando l’incidente che ha visto morire 4 giovani nel catanzarese.