Palermo, 6 gen. (Adnkronos) – Si terrà questa mattina, alle ore 9, in via Libertà a Palermo, la cerimonia di commemorazione in ricordo di Piersanti Mattarella, l’ex Presidente della Regione siciliana ucciso il 6 gennaio 1980 sotto la sua abitazione mentre andava a messa. Sul luogo del delitto saranno presenti le autorità civili e militari per la tradizionale deposizione delle corone in ricordo dell’ex governatore.