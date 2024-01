Maltempo: Meloni, ‘con risorse da Pnrr non solo ricostruzione ma anche prevenzione’

MeteoWeb

Forlì, 17 gen. (Adnkronos) – Le risorse del Pnrr per le aree alluvionate ?oltre a garantire la messa in sicurezza delle zone esposte a rischio idrogeologico, consentiranno di portare anche avanti azioni di risanamento ambientale, mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, garantendo un livello più elevato di controllo, di gestione del rischio di alluvione?. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, in visita a Forlì con la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen.

?Con queste risorse noi facciamo ricostruzione, ma anche una cosa altrettanto importante, più importante se vogliamo – ha rimarcato -, che è la prevenzione rispetto a eventuali ulteriori eventi di questa natura?.