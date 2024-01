Migranti: Schlein, ‘da governo la più bieca demagogia, criminalizza solidarietà’**

MeteoWeb

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “C’è un governo che fin dall’inizio non ha avuto scrupolo di applicare la più bieca demagogia sulle politiche migratorie”. Così Elly Schlein concludendo la due giorni al Nazareno dedicata ai temi dell’immigrazione.

“Lo abbiamo visto nella retorica di questi anni indicare nel migrante un nemico su cui scaricare tutte la rabbia e le frustrazioni sociali. La destra traduce queste retoriche in politiche fortemente ideologiche e scelte sbagliate. Basta con la criminalizzazione della solidarietà, la solidarietà non è reato”.