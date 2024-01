Migranti: Schlein, ‘ricucire ferite, Pd a disposizione per politiche degne’**

MeteoWeb

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “E’ con un po’ di emozione che abbiamo vissuto questo momento con la riaperture di questo luogo a una riflessione condivisa e ricucitura delle ferite e fratture che si erano prodotte. Noi ci mettiamo a disposizione per fare questo lavoro e scrivere politiche” migratorie e di integrazione “che siano degne di questo nome”. Così Elly Schlein concludendo la due giorni al Nazareno dedicata ai temi dell’immigrazione.

“E accanto a questo la riforma della cittadinanza. Vogliono prendere spunto dalla critica e dall’autocritica per fare passanti avanti insieme perchè serve coraggio per ricucire le ferite e scrive politiche per riuscire a difendere i diritti fondamentali delle persone che sono sotto attacco”.