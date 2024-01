Milano: in tre tendono cavo d’acciaio su strada ad altezza uomo, 24enne arrestato

MeteoWeb

Milano, 4 gen. (Adnkronos) – Un giovane di 24 anni è stato arrestato la scorsa notte a Milano con l’accusa di aver posizionato un cavo d’acciaio ad altezza uomo a cavallo della carreggiata di viale Toscana. Ad intervenire sul posto, intorno alle 2.40 di questa notte, sono stati i carabinieri dopo aver ricevuto una segnalazione da parte di un residente della zona.

Il 24enne era insieme ad altri due ragazzi che al momento dell’arrivo dei militari sono riusciti a far perdere le loro tracce. Secondo le prime ricostruzioni, il gesto sarebbe stato ideato “per gioco”.

Il giovane è stato arrestato e trasferito al carcere di San Vittore, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso indagini per cercare di rintracciare gli altri due ragazzi. Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere presenti nella zona.