Milano: lite studenti iniziata a scuola, vittima colpita con taglierino, è in gravi condizioni

Milano, 12 gen. (Adnkronos) – La lite tra due studenti scoppiata questa mattina a San Donato, nel milanese, sarebbe iniziata nelle aule dell’istituto frequentato dai due 16enni, che sono compagni di classe. Dai primi accertamenti dei carabinieri, che hanno acquisito alcune testimonianze e hanno visionato le immagini delle telecamere presenti nella zona, è emerso che la lite sarebbe scaturita per futili motivi e per l’aggressione sarebbe stato utilizzato un taglierino.

Il ragazzo ferito all’addome è attualmente ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano; le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Al momento i carabinieri sono a confronto con la procura dei minori per procedere in merito all’aggressore.