Milano: questore sospende licenza a circolo Cinisello Balsamo

Milano, 16 gen. (Adnkronos) – Il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza di un circolo privato sito in via Monfalcone, a Cinisello Balsamo.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del commissariato Cinisello Balsamo hanno notificato la sospensione al titolare dell?attività in quanto, da maggio dello scorso anno a oggi, gli agenti sono intervenuti più volte per liti e risse che hanno coinvolto avventori e il proprietario stesso. In particolare, a maggio 2023 due ragazzi sono stati trasportati in ospedale con ferite alla testa e poi dimessi con 5 e 10 giorni di prognosi; a novembre due avventori ubriachi hanno avuto una violenta lite con il buttafuori finita con il trasporto in ospedale di quest?ultimo e con una prognosi di 10 giorni per l?avventore. A ottobre i poliziotti sono intervenuti con diverse volanti per sedare una rissa con lanci di bottiglie di vetro avvenuta tra una decina di avventori. Nell?occasione cinque persone sono state accompagnate in ospedale, di cui una in stato di incoscienza, perché intossicata dai vapori di un fumogeno scagliato da ignoti sulla folla.

All’inizio di questo mese, il locale è stato inoltre teatro di un?accesa lite tra due addetti alla sicurezza dovuta a incomprensioni lavorative, a seguito della quale uno dei due è stato colpito violentemente al volto dal collega riportando 10 giorni di prognosi. I militari della stazione di Cinisello Balsamo, tra il 2019 e il 2022, sono intervenuti presso il circolo privato per problematiche analoghe, ovvero per liti tra avventori gravati da precedenti e tra avventori e addetti alla sicurezza.