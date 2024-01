Milano: rinnovato protocollo di legalità tra prefettura ed Arexpo per area Mind

MeteoWeb

Milano, 30 gen. (Adnkronos) – E’ stato rinnovato oggi il protocollo di legalità tra la prefettura di Milano e la società Arexpo, siglato il 26 settembre 2017, con la finalità di garantire la legalità e la trasparenza, attraverso i poteri di monitoraggio e di vigilanza previsti dalla normativa sulle Grandi Opere, per la valorizzazione dell?area che ha ospitato l’Expo di Milano nel 2015, nell?ambito del progetto ‘Mind-Milano innovation district’, costruito insieme a Lendlease.

L’addendum al protocollo, sottoscritto dal prefetto di Milano e da Arexpo, con l?adesione di Lendlease, individua opere ulteriori, rispetto a quelle individuate dal protocollo del 2017, da sottoporre a più stringenti controlli antimafia e rappresenta un importante strumento per rafforzare la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in relazione alle imprese che operano presso il sito.

Anche il comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, l?ispettorato d?area metropolitana di Milano e le organizzazioni sindacali confederali e quelle della categoria edile (Fillea-Cgil, Filca Cisl, Feneal-Uil) hanno sottoscritto il protocollo aggiornato in quanto, nell?ambito di un tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera, coordinato dalla prefettura, verificheranno il rispetto della legalità nelle procedure di assunzione e nella gestione della manodopera, nonché i profili concernenti la sicurezza sul lavoro. “In questa fase di forte sviluppo dell?economia milanese -sottolinea il prefetto Sgaraglia- la sottoscrizione dell?addendum al protocollo consentirà la prosecuzione e il rafforzamento delle numerose azioni congiunte, dirette al contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa nel territorio, all?affermazione dei principi di legalità, di libera e leale concorrenza fra gli operatori economici, nonché alla tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro, tema purtroppo di estrema attualità, nell?ambito del progetto ‘Mind-Milano innovation district’, volto alla valorizzazione del sito ex Expo 2015, un progetto con ambizioni internazionali, strategico per l?intero Paese”.

