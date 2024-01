Mo: al Jazeera, ‘carri armati e droni Idf sparano a civili vicino ospedale Nasser’

MeteoWeb

Gaza, 24 gen. (Adnkronos) – Persone in fuga nelle vicinanze dell’ospedale Nasser a Khan Younis sono state colpite da carri armati israeliani e da droni d’attacco. Lo scrive al Jazeera, aggiungendo che le squadre della Protezione civile stanno cercando di raccogliere i corpi e identificare i morti.

“Nella parte occidentale di Khan Younis abbiamo assistito a un aumento degli attacchi aerei e dei bombardamenti di artiglieria – scrive l’emittente del Qatar – Intere famiglie sono circondate da carri armati e veicoli blindati militari israeliani. Viene loro ordinato di evacuare le loro case e di uscire. Le donne vengono separate dagli uomini con le mani sopra la testa”.

“Il complesso dell?Università di Al-Aqsa – prosegue al Jazeera – dove migliaia di persone si sono rifugiate, è sotto assedio militare. Nessuno può uscire da quella zona. Chiunque cerchi di andarsene rischia di perdere la vita a causa dei continui bombardamenti e attacchi via terra e via aerea”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.