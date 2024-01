Mo: Crosetto riferisce alla Camera in commissione il 1 febbraio**

MeteoWeb

Roma, 23 gen (Adnkronos) – ?Il ministro Crosetto il primo di febbraio sarà in Commissione Difesa per riferire sulla situazione in Mar Rosso e sull?impegno del nostro Paese a tutela dei trasporti marittimi”. Lo annuncia il presidente della commissione Difesa della Camera dei deputati Nino Minardo. L?audizione è stata fissata per giovedì 1 febbraio alle ore 8.30.

?Il ministro della Difesa -spiega Minardo- ha risposto positivamente ad una richiesta avanzata dal capogruppo del Pd Stefano Graziano e condivisa da tutti i colleghi della Commissione. Siamo consapevoli della situazione estremamente delicata e desideriamo che la missione italiana nel Mar Rosso abbia il massimo sostegno parlamentare?.

