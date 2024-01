Mo: gruppi diritti prigionieri, ‘altri 28 palestinesi arrestati in Cisgiordania’

MeteoWeb

Ramallah, 11 gen. (Adnkronos) – L’esercito israeliano ha arrestato altri 28 palestinesi nel corso di raid militari effettuati in Cisgiordania. “Gli arresti sono stati contrassegnati da abusi, gravi percosse e minacce contro i detenuti e le loro famiglie, oltre che da diffusi atti di sabotaggio e distruzione delle case dei cittadini”, hanno affermato in una dichiarazione congiunta la Commissione per gli affari dei detenuti e la Società dei prigionieri palestinesi.

I nuovi arresti portano a 5.810 il numero dei palestinesi arrestati da Israele in Cisgiordania dal 7 ottobre. I dati diffusi dai due gruppi il mese scorso riferivano di almeno 8.800 palestinesi, tra cui 80 donne, detenuti nelle carceri israeliane.