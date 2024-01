Mo: gruppo umanitario, ‘solo 6.000 camion sono entrati a Gaza’

MeteoWeb

Gaza, 8 gen. (Adnkronos) – “Solo 6.000 camion sono entrati a Gaza”. Lo afferma Gisha, il Centro legale per la libertà di movimento, spiegando su X che “i camion non sono l?unico indicatore, ma possono dare un senso di scala”.

?Questa guerra viene condotta in un modo che impedisce completamente la fornitura di aiuti su vasta scala che ora sono necessari?, ha aggiunto il direttore esecutivo del gruppo Tania Harry.

?Le Nazioni Unite e altri operatori umanitari – ha detto ancora – non negano di essere in difficoltà, ma l?ostacolo più grande che continuano a citare è la mancanza di un accesso sicuro. Senza un cessate il fuoco, non c?è modo di raggiungere coloro che ne hanno bisogno e di aumentare la distribuzione degli aiuti?.