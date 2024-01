Mo: Iran accusa Usa di permettere che gli attacchi israeliani a Gaza continuino

MeteoWeb

Teheran, 8 gen. (Adnkronos) – Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Naser Kanani, ha rimproverato gli Stati Uniti di interferire negli affari del Medio Oriente, accusandoli in particolare di consentire la continuazione degli attacchi israeliani sulla Striscia da Gaza. “Gli Stati Uniti non permettono che la guerra finisca e influenzano e usano il loro diritto di veto nel Consiglio di sicurezza dell’Onu per impedirgli di svolgere le sue funzioni”, ha denunciato il portavoce, ripreso dall’agenzia di stampa iraniana Mehr.

Il portavoce ha ricordato che le questioni specifiche del Medio Oriente devono essere risolte dai paesi e dai governi della regione e quindi gli Stati Uniti, che ritiene responsabili della maggior parte dei problemi, dovrebbero porre fine alle loro politiche interventiste. Ha quindi avvertito che la presenza degli Usa nella regione e il loro sostegno a Israele sono cause dirette di instabilità nella regione, come dimostrato dagli attacchi sempre più frequenti alle basi americane in Iraq come rappresaglia per il suo ruolo negli attacchi a Gaza.

“Le truppe americane dovrebbero lasciare l’Iraq con l’approvazione del Parlamento”, ha detto il portavoce. “L’Iran ha già informato l’Iraq che la presenza delle forze americane all’interno di una coalizione internazionale non aiuterà a promuovere la sicurezza e la stabilità in Iraq e nella regione”, ha aggiunto.