Mo: Lavrov, ‘necessario immediato cessate il fuoco a Gaza’

Washington, 23 gen. (Adnkronos) – E’ necessario un rapido cessate il fuoco a Gaza e così come fornire assistenza umanitaria ai civili. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov dopo aver incontrato le controparti di Iran, Turchia e Libano prima della riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in Medio Oriente. Lavrov e il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian hanno inoltre espresso “preoccupazione per le tensioni nel Mar Rosso, che sono drasticamente peggiorate”. La Russia, ha aggiunto Lavrov, proporrà alla riunione ?sforzi collettivi? per risolvere la crisi in Medio Oriente.

