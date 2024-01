Mo: Macron ai parenti degli ostaggi, ‘Francia non abbandona i suoi figli’

MeteoWeb

Parigi, 13 gen. (Adnkronos) – ?La Francia non abbandona i suoi figli. Ecco perché i negoziati per il loro rilascio devono essere ripetuti e rinnovati ancora e ancora?. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in un messaggio registrato inviato ai manifestanti di Tel Aviv che chiedono la liberazione degli ostaggi.

Nel suo discorso, Macron ha fatto riferimento a Eitan Yahalomi, Mia Schem, Erez e Sahar Calderon, prigionieri liberati che hanno cittadinanza francese e ha ricordato Elia Toledano, ucciso dopo essere stato rapito il 7 ottobre.

“La nazione francese – ha detto ancora – è determinata a far sì che i genitori ancora prigionieri Ohad Yahalomi e Ofer Calderon ritornino dai loro figli liberati, che Orion Hernandez Radoux venga liberato, che tutti gli ostaggi degli attacchi terroristici del 7 ottobre siano liberati?.